Пьяный водитель квадроцикла опрокинулся в кювет в Завьяловском районе

13:38, 07 апреля, 2026
Максим Александров
#Завьяловский район\n#пьяная езда\n#Госавтоинспекция
Источник фото: Госавтоинспекция Удмуртии
Пассажир получил травмы.

Завьялово. Удмуртия. Пьяная поездка на квадроцикле в деревне Крестовоздвиженское в Удмуртии привела в кювет и к травмированию пассажира. Об этом сообщает Госавтоинспекция республики.

Инцидент произошёл 6 апреля около 11:40 напротив дома №1 на улице Родниковой. У водителя не было прав. Кроме того, он был пьян: алкотестер показал 1,062 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Оба мужчины — 30-летний водитель и его 47-летний пассажир — опрокинулись в кювет. Они были без мотошлемов. 

Пассажир получил травмы. Водителю помощь оказали на месте.

На нарушителя составили административные материалы: за само ДТП, за управление в нетрезвом виде и езду без прав.

