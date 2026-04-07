Завьялово. Удмуртия. Пьяная поездка на квадроцикле в деревне Крестовоздвиженское в Удмуртии привела в кювет и к травмированию пассажира. Об этом сообщает Госавтоинспекция республики.

Инцидент произошёл 6 апреля около 11:40 напротив дома №1 на улице Родниковой. У водителя не было прав. Кроме того, он был пьян: алкотестер показал 1,062 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Оба мужчины — 30-летний водитель и его 47-летний пассажир — опрокинулись в кювет. Они были без мотошлемов.

Пассажир получил травмы. Водителю помощь оказали на месте.

На нарушителя составили административные материалы: за само ДТП, за управление в нетрезвом виде и езду без прав.