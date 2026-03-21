В селе Первомайский под Ижевском начали строить канализацию

12:30, 21 марта, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
#Завьяловский район\n#канализация
Источник фото: администрация Завьяловского района УР
Проект рассчитан до 2028 года.

Ижевск. Удмуртия. В селе Первомайский под Ижевском начались работы по строительству сетей канализации. Об этом сообщает администрация Завьяловского района Удмуртии.

Строительство проводится в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Проект рассчитан до 2028 года. В результате будут простроены 2 КНС и более 3 км канализационных сетей.

После завершения строительства все сточные воды из Первомайского будут направляться на очистные сооружения Ижевска.

