Ижевск. Удмуртия. В селе Первомайский под Ижевском начались работы по строительству сетей канализации. Об этом сообщает администрация Завьяловского района Удмуртии.

Строительство проводится в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Проект рассчитан до 2028 года. В результате будут простроены 2 КНС и более 3 км канализационных сетей.

После завершения строительства все сточные воды из Первомайского будут направляться на очистные сооружения Ижевска.