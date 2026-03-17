Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Экстремальные трюки и полёты под куполом: калейдоскоп счастья и адреналина в цирке Ижевска Лонгрид Ижевск урбанизированный Лонгрид Щелкунчик: погружение в сказку Лонгрид

Настоящий коттедж-корабль и квартиру почти за 250 миллионов продают в Удмуртии

12:29, 17 марта, 2026
Роман Перевощиков
журналист
Настоящий коттедж-корабль и квартиру почти за 250 миллионов продают в Удмуртии
12:29, 17 марта, 2026
Роман Перевощиков
журналист
136
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Завьяловский район\n#недвижимость\n#квартира\n#жилье\n#Авито
Источник фото: сервис Авито
136
0

Их площадь 158 и 214 кв. метров.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии на площадке Авито продают необычную недвижимость. С объявлениями ознакомился корреспондент «Сусанина».

В Ижевске на улице Максима Горького, 147 продают трёхкомнатную квартиру площадью 214 кв. м и собственной террасой на улице. В апартаментах также имеется зона кухни, зона столовой, гостиная и зона для СПА с санузлом. Интерьер выполнен в стиле барокко. Обойдётся такая недвижимость в 245 млн рублей.

В селе Ягул Завьяловского района продаётся коттедж площадью 158,1 кв. м, который выполнен в виде корабля со всеми мелкими деталями и элементами. Стоит корабль 2 901 150 рублей. Площадь всего участка 9 соток. Отмечается, что имущество реализуется с торгов в рамках процедуры банкротства предыдущего владельца, поэтому стоимость не окончательная.

Напомним, ранее в Удмуртии продавали один из самых дешёвых в России «плавучих домов».

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

12:29, 17 марта, 2026
Роман Перевощиков
журналист
136
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Завьяловский район\n#недвижимость\n#квартира\n#жилье\n#Авито