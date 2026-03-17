Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии на площадке Авито продают необычную недвижимость. С объявлениями ознакомился корреспондент «Сусанина».

В Ижевске на улице Максима Горького, 147 продают трёхкомнатную квартиру площадью 214 кв. м и собственной террасой на улице. В апартаментах также имеется зона кухни, зона столовой, гостиная и зона для СПА с санузлом. Интерьер выполнен в стиле барокко. Обойдётся такая недвижимость в 245 млн рублей.

В селе Ягул Завьяловского района продаётся коттедж площадью 158,1 кв. м, который выполнен в виде корабля со всеми мелкими деталями и элементами. Стоит корабль 2 901 150 рублей. Площадь всего участка 9 соток. Отмечается, что имущество реализуется с торгов в рамках процедуры банкротства предыдущего владельца, поэтому стоимость не окончательная.

