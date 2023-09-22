Четыре дома сгорели в одной из деревень Удмуртии при пожаре

Вавож. Удмуртия. В Вавожском районе Удмуртии произошёл пожар на площади более 12 гектаров. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

Сообщается, что в четверг, 21 сентября, коло 13:00 в деревне Южно-Какможский Вавожского района произошёл пожар. В 16:03 объявили локализацию на общей площади 12,0292 га (12 га — сухая растительность и 292 квадратных метра — строения).

Пламя пожара уничтожило два нежилых двухквартирных дома, один двухквартирный дом, одна из квартир которого жилая, ещё один нежилой частный дом.

В 18:42 пожар был полностью ликвидирован.

Отмечается, что в результате пожара погибших и пострадавших нет. Предварительная причина — аварийный режим работы электрооборудования в нежилом частном доме (электрическая проводка находилась в ветхом состоянии, с потерявшей защитные свойства изоляцией).

Всего в деревне расположено 17 домов, из которых 5 жилых, социально значимых объектов нет.

Всего к ликвидации пожара привлекли 46 человек и 17 единиц техники. Для создания минерализованных полос протяжённостью 2 км и шириной 8 м привлекались 3 единицы инженерной техники от «Сюмсилес» филиала АУ УР «Удмуртлес», СПК «Колхоз Колос», а также физического лица.

«Уважаемые граждане! Не относитесь к правилам пожарной безопасности халатно! Сейчас самое время скосить всю сухую растительность не только на своём участке, но и вокруг придомовой территории! Вы обязаны это делать по закону. Берегите свое имущество!» — напомнили в МЧС.