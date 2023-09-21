Пожилого грибника вывели из ночного леса спасатели в Удмуртии

Камбарка. Удмуртия. Заблудившегося грибника вывели ночью из леса спасатели в Камбарском районе Удмуртии. Об этом сообщается в группе ПСО «Регион 18».

«Сейчас, в самый сезон опят, мы ежедневно выезжаем на лесные поиски и выводим заплутавших грибников. Прошедшая ночь не стала исключением. Пожилой мужчина 65 лет. Частично на связи — телефон с собой, но связь пропадает. В лесу с 10:00. Нам сообщили в 21:10. Сообщили, что он с утра заблудился, но поиски планируют на завтра — так как грибник решил сегодня разжечь костёр и лечь спать. При прозвоне оказалось, что было не совсем так», — рассказали спасатели.

Местные жители пытались найти любителя тихой охоты своими силами — выехали, не нашли, вернулись. После этого уже сообщили спасателям.

«При прозвоне всех, кто там искал, выяснилось, что мужчине было велено вить гнездо и ложиться спать, ибо ночью никто помочь всё равно не сможет. Приехали, смотрим карту. По опыту и интуиции предполагаем, что он сидит «вот в этом квадрате». Местные говорят, что нет. Туда, во-первых, не пробраться; во-вторых, он там сирену не слышал нашу, а мы «вот отсюда» её включали», — рассказали в ПСО.

После первой же их сирены измотанный грибник включил телефон и отрапортовал, что сирена только что была отчётливо слышна. Спасатели отправились в тот самый квадрат через бурелом, потом по болотным кочкам в траве выше человеческого роста. В том квадрате пенсионер и сидел. Спасатели отметили, если бы не принятое решение ехать в ночь, живым бы пропавшего уже не нашли.

«Как только нашли, у него сел телефон. Дед уверенно топал на звук поезда, который отчётливо слышал. Только в противоположную от поезда сторону, всё глубже зарываясь в болото, из которого выбраться было отдельным квестом уже на тот момент. Хотя до нашего приезда он послушно сидел на месте, жёг траву, с места не сходил. Он настолько был уверен в правильности направления, что пока мы его выводили, всю дорогу переживал — мы идём не туда и надо явно в другую сторону. «Правильная», по его мнению, сторона — лес на десятки километров без малейшего намёка на населённый пункт или хоть какой-то линейный ориентир. Зато с болотом и кучей зверья. Давление скачет, таблеток с собой нет, пожилой мужчина ушёл в лес без медикаментов, принимаемых им на постоянной основе. Этого делать категорически нельзя! Наша ручная сирена спасла ещё одну жизнь. К счастью, в этот раз всё обошлось», — завершили рассказа спасатели.