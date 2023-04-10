Огнеборцы рассказали о ликвидации ландшафтного пожара на Союзной в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. В ГУ МЧС России по Удмуртии поделились подробностями ликвидации ландшафтного пожара на улице Союзной в Ижевске. Напомним, о возгорании сухой травы стало известно около 11:00.

Горело поле между ТЦ «МЕТРО», пейнтбольным клубом и автосалонами, которые располагаются по улице Ленина.

Стремительному распространению огня способствовала ветреная погода и сухая растительность. К месту происшествия прибыли все необходимые силы и средства пожарной охраны, была задействована техника. Первоочередной задачей было не допустить распространение огня на здания торгового центра, автосалонов, гаражного кооператива. К тому моменту огонь уже перекинулся на территорию пейнтбольного клуба.

Благодаря слаженным и грамотным действиям огнеборцев переход ландшафтного пожара удалось предотвратить. Пострадали лишь покрышки на открытой территории пейнтбольного клуба. В 12:30 открытое горение было ликвидировано. Пострадавших нет.

Причины и обстоятельства произошедшего будут устанавливаться экспертами и дознавателями МЧС России. На ликвидации были задействованы более 40 человек личного состава и 10 единиц техники.

Спасатели напомнили, что на территории Удмуртии введён особый противопожарный режим. Это означает, что запрещено сжигать мусор и сухую растительность, разводить костры и сжигать горючие материалы в бочках на садовых участках, готовить пищу на открытом огне.