В пожаре сгорело несколько домов в садовом товариществе «Весна» в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске произошёл пожар произошёл в садовом товариществе «Весна», расположенном между Хохряками и Ягулом. Об этом в понедельник, 2 мая, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

«Днём 2 мая поступило сообщение о горении домов на СНТ «Весна» в Ижевске. Незамедлительно по повышенному рангу вызова направлены пожарно-спасательные подразделения. В пути следования наблюдали густой чёрный дым», — сообщили в ведомстве.

К моменту прибытия пожарных происходило горение трёх садовых домов, была угроза перехода огня на соседние строения. Усложнял ситуацию порывистый ветер. Пострадавших нет. Объявлена ликвидация открытого горения. Проходят работы по проливке построек и разбору повреждённых конструкций. Причина и обстоятельства пожара устанавливается.

В МЧС напомнили, что правительством Удмуртии 22 апреля 2022 года принято постановление об установлении на территории региона особого противопожарного режима. Оно вступает в силу 6 мая.

До 30 июня вводится запрет на сжигание травы, мусора, на разведение костров, на приготовление пищи с применением открытого огня и углей. Также ужесточается административная ответственность. В случае гибели людей или значительного материального ущерба предусмотрена уголовная ответственность.

Напомним, что при обнаружении очагов природных пожаров следует звонить в диспетчесркую Минприроды Удмуртии: 27-13-60, 8-800-100-94-00. В случае угрозы жизни и здоровью — 01, 112.