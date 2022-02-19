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Детский сад и несколько домов остались без отопления в Можге

12:05, 19 февраля, 2022
Евгений Кандаков
Детский сад и несколько домов остались без отопления в Можге
12:05, 19 февраля, 2022
Евгений Кандаков
1871
0
#Удмуртия\n#Можга\n#авария\n#детский сад\n#мэр\n#ЖКХ\n#тепло\n#теплотрасса\n#отопление
Фото: vk.com/m_trofimov
1871
0

Коммунальщики устраняют последствия инцидента.

Можга. Удмуртия. 13 многоквартирных домов и детский сад остались без тепла на улице Пушкина в Можге из-за повреждения трубопровода. Инцидент произошел в ночь на 19 февраля в Кировском микрорайоне, сообщил глава города Михаил Трофимов.

Специалисты МУП ЖКХ выехали на место аварии. Над устранением последствий порыва работает бригада в составе 20 человек с 4 единицами техники.

Коммунальщики обещают починить трубу и восстановить теплоснабжение в ближайшее время, добавил Михаил Трофимов.

12:05, 19 февраля, 2022
Евгений Кандаков
1871
0
#Удмуртия\n#Можга\n#авария\n#детский сад\n#мэр\n#ЖКХ\n#тепло\n#теплотрасса\n#отопление