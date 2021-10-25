За 2021 год в Удмуртии произошло 128 природных пожаров

Самым крупным инцидентом стало возгорание в национальном парке «Нечкинский».

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии закрыли пожароопасный сезон 2021 года. Как сообщила пресс-служба Минприроды Удмуртской Республики, регион уже начал готовиться к новому сезону.

За 2021 год в регионе зафиксировали 128 природных пожаров на площади 163,3 га.

На территории лесного фонда произошло 122 пожара. Площадь возгораний составила 75,9 га. Самым крупным инцидентом стал пожар в национальном парке «Нечкинский». Возгорание произошло 17 мая, а ликвидировать его смогли только 20 числа. Общая площадь горения составила 87 га.

Также в Удмуртии произошло 32 полевых пожара на землях, прилегающим к лесам, площадь возгорания достигла примерно 195 га.

Отмечается, что показатель средней площади одного лесного пожара составил 0,6 га, что является одним из наименьших показателей как в ПФО, так и в целом по стране.

Напомним, в минувшем сезоне в Удмуртии несколько раз вводили запрет на посещение лесов. Впервые это произошло 14 мая, а окончательно его сняли лишь в сентябре. 28 сентября в республике отменили особый противопожарный режим.