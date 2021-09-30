В Удмуртии отменили особый противопожарный режим в лесах

Разводить костры на природе по-прежнему запрещено.

Ижевск. Удмуртия. В лесах Удмуртии снят особый противопожарный режим. Об этом информирует пресс-служба регионального Минприроды.

Напомним, дополнительные меры по обеспечению безопасности зеленых массивов действовали в республике с 30 апреля. С 28 сентября с учетом погодных условий и в связи со стабилизацией пожарной обстановки постановлением правительства Удмуртии особый режим снят.

Вместе с тем, Минприроды Удмуртии напоминает гражданам о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности при посещении лесов, в республике по-прежнему действует запрет на разведение костров на природе.

Напомним, в Удмуртии в 2021 году из-за неблагоприятных метеоусловий трижды ограничивали посещение лесов. Впервые запрет ввели 13 мая.