Это связано с продолжительной жарой в регионе.

Ижевск. Удмуртия. В 20 районах Удмуртии ввели запрет на посещение лесов. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Удмуртской Республике.

Ограничения введены с 13 мая и до 1 июня 2021 года. Они связаны с наступившей жарой на территории республики — по предварительным прогнозам, знойная 30-градусная жара задержится в регионе ещё как минимум на неделю. Из-за повышения температуры воздуха повышается риск возникновения природных пожаров.

Таким образом, запрет на посещение лесов применён к следующим территориям: Алнашское, Вавожское, Воткинское, Глазовское, Граховское, Дебёсское, Завьяловское, Камбарское, Каракулинское, Кезское, Кизнерское, Красногорское, Можгинское, Сарапульское, Селтинское, Игринское, Увинское, Шарканское, Яганское (Малопургинский район) и Якшур-Бодьинское лесничества.

На время действия ограничений в указанных локациях нельзя гулять, проводить массовые мероприятия, собирать там грибы с ягодами и въезжать на транспорте.

В МЧС отмечают, что с начала пожароопасного сезона произошло 39 пожаров на площади 41,1744 га.

Напомним, с 30 апреля в Удмуртии действует особый противопожарный режим. Он подразумевает запрет на сжигание мусора и сухой травы, разведение костров, проведение пожароопасных работ.