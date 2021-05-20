Пожар в нацпарке «Нечкинский» в Удмуртии удалось потушить спустя трое суток

На месте останутся дежурить караульные бригады.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии удалось ликвидировать возгорание на территории парка «Нечкинский». Как сообщил на своей странице в «ВКонтакте» глава республики Александр Бречалов, справиться с огнем удалось в четверг, 20 мая, в 07:41. «Но на месте остаются дежурить караульные бригады на случай, если возобновится пожар. Посмотрим, что покажет нам этот день», - отметил он.

Пожар на границе Воткинского и Завьяловского района возник 17 мая между деревнями Поваренки и Сидоровы горы. По информации главы региона, огонь подступал к населенному пункту, но пожарные отстояли деревню. Общая площадь, пройденная огнем за все время, составила порядка 100 га. 55 га из них – пострадавшая территория национального парка, написал в «ВКонтакте» председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Удмуртской Республике рассказали, что ситуация с возгоранием усугублялась жарой и порывистым ветром. Верховой огонь создавал угрозу для жизни самих ликвидаторов пожара. «Несмотря на тяжелые условия работы, бойцы стойко и мужественно продолжали борьбу с пламенем, пока угроза перехода пожара на населенные пункты не миновала», - рассказали в ведомстве. Эвакуация жителей не потребовалась. Пострадала расположенная в лесу пасека: сгорела баня и омшаник.

По предварительной версии, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. На территории Сидоровых Гор продолжает действовать режим ЧС.