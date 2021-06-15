Мужчину насмерть придавило деревом в Удмуртии

Местные жители занимались заготовкой древесины.

Шаркан. Удмуртия. Мужчину придавило деревом в Удмуртии. По информации пресс-службы следственного управления СК России по республике, от полученных травм он скончался.

Трагедия произошла днем 13 июня. Житель Шарканского района вместе с односельчанами заготавливал в лесу древесину для бытовых нужд. При спиле одного из деревьев, ствол упал на 53-летнего мужчину.

Следователи опросили очевидцев, назначили судебно-медицинскую экспертизу. Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности»).