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Мужчину насмерть придавило деревом в Удмуртии

11:10, 15 июня, 2021
Анна Торхова
Мужчину насмерть придавило деревом в Удмуртии
11:10, 15 июня, 2021
Анна Торхова
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#Шаркан\n#Удмуртия\n#лес
Фото: пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртской Республике
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Местные жители занимались заготовкой древесины.  

Шаркан. Удмуртия. Мужчину придавило деревом в Удмуртии. По информации пресс-службы следственного управления СК России по республике, от полученных травм он скончался.

Трагедия произошла днем 13 июня. Житель Шарканского района вместе с односельчанами заготавливал в лесу древесину для бытовых нужд. При спиле одного из деревьев, ствол упал на 53-летнего мужчину.

Следователи опросили очевидцев, назначили судебно-медицинскую экспертизу. Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности»).

11:10, 15 июня, 2021
Анна Торхова
896
0
#Шаркан\n#Удмуртия\n#лес