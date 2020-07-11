Житель Воткинска застрелил мать, часто приглашавшую родственников в гости

Мужчина проведет 9,5 года в колонии строгого режима.

Воткинск. Удмуртия. Житель Воткинска получил 9,5 года лишения свободы за убийство матери и незаконный оборот огнестрельного оружия. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики.

В марте 2017 года мужчина купил обрез охотничьего ружья и хранил его дома, а в октябре 2019 года он застрелил свою мать.

«Поводом послужило то, что потерпевшая часто приглашала в гости своих родственников, что не нравилось подсудимому», – говорится в сообщении.