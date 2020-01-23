Инженера «Ижводоканала» заподозрили в подмене проб воды за взятки

По версии следствия, работник ежемесячно брал деньги с директора автомойки.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске возбудили уголовное дело в отношении инженера-технолога службы эксплуатации канализационных сетей «Ижводоканала». Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

Работник занимался исследованием на степень загрязнения воды, использованной производственными предприятиями. В зависимости от результата для компаний устанавливался размер платежа.

В 2014 году инженер отобрал пробы сточных вод автомойки в Индустриальном районе. Оказалось, что в жидкости превышена предельно допустимая концентрация вредных веществ, что влечет значительный размер платежа.

По версии следствия, в январе 2015 года обвиняемый предложил директору автомойки ежемесячно выплачивать ему по 15 тыс. рублей. Взамен на это злоумышленник передавал на исследование пробирки с водопроводной водой.

36-летнего мужчину задержали 14 января при получении очередной взятки. В отношении него возбудили уголовное дело по пункту «б» части 5 статьи 290 УК России («Получение взятки»). В настоящее время обвиняемый находится под домашним арестом. Ему грозит штраф от 2 до 4 млн рублей или лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.