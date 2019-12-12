Жительница Сарапула набрала кредитов на 6 млн рублей, чтобы играть на бирже

Когда она попыталась вывести средства, оказалось, что ее счет заморожен.

Сарапул. Удмуртия. Жительница Сарапула набрала кредитов для игры на бирже. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике, в августе этого года 55-летняя горожанка получила на электронную почту письмо с предложением познакомиться с профессией брокера. После того как дама скачала книгу из сообщения, ей позвонила сотрудник брокерской организации и предложила инвестировать средства для получения прибыли в будущем.

Жертве мошенничества открыли личный кабинет на сайте копании. По инструкции сотрудника организации женщина взяла кредит в банке и перевела первоначальный взнос на указанный им счет. В дальнейшем она оформила еще несколько займов. Всего за три месяца горожанка перевела на счет брокеров 5,9 млн рублей.

Но когда она попыталась вывести деньги, оказалось, что ее счет заморожен. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.