Телефонные мошенники обманули жителей Удмуртии на 1,2 млн рублей

Злоумышленники обещали потерпевшим выплатить компенсацию за некачественные лекарства.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии телефонные мошенники обманули пять человек на 1,2 млн рублей. Как сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртской Республики, преступники были цыганами.

Суд установил, что с февраля 2013 года по январь 2019 года неоднократно судимый мужчина звонил жителям республики и представлялся сотрудником, который занимается выплатами денежных компенсаций за предоставленные некачественных лекарств.

Кроме того, к совершению этих преступлений злоумышленник подключил ещё двух человек, женщину и мужчину, которые звонили потерпевшим и снимали с подконтрольных счетов похищенные деньги.

Суд приговорил 31-летнего мужчину к 2 годам 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Соучастников признали виновными в совершении двух преступлений. Женщине назначили наказание в виде 1 года 10 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года. 48-летнему мужчине – 2 года лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года.