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Телефонные мошенники обманули жителей Удмуртии на 1,2 млн рублей

12:06, 06 августа, 2019
Диана Ворончихина
Телефонные мошенники обманули жителей Удмуртии на 1,2 млн рублей
12:06, 06 августа, 2019
Диана Ворончихина
14
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости\n#мошенничество\n#деньги\n#финансы и деньги\n#происшествие
Фото: susanin.news
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Злоумышленники обещали потерпевшим выплатить компенсацию за некачественные лекарства.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии телефонные мошенники обманули пять человек на 1,2 млн рублей. Как сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртской Республики, преступники были цыганами.

Суд установил, что с февраля 2013 года по январь 2019 года неоднократно судимый мужчина звонил жителям республики и представлялся сотрудником, который занимается выплатами денежных компенсаций за предоставленные некачественных лекарств.

Кроме того, к совершению этих преступлений злоумышленник подключил ещё двух человек, женщину и мужчину, которые звонили потерпевшим и снимали с подконтрольных счетов похищенные деньги.

Суд приговорил 31-летнего мужчину к 2 годам 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Соучастников признали виновными в совершении двух преступлений. Женщине назначили наказание в виде 1 года 10 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года. 48-летнему мужчине – 2 года лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года.

12:06, 06 августа, 2019
Диана Ворончихина
14
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости\n#мошенничество\n#деньги\n#финансы и деньги\n#происшествие

 

 

 


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