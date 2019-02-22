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За сутки 4 жителя Удмуртии стали жертвами «банковских» мошенников

13:10, 22 февраля, 2019
Анна Торхова
13:10, 22 февраля, 2019
Анна Торхова
104
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#мошенничество\n#мошенники\n#деньги\n#Завьялово
Фото: pixabay.com
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С начала года в Удмуртии зарегистрировано 239 подобных сообщений.

Ижевск. Удмуртия. За сутки четыре человека стали жертвами мошенников. Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Ижевску, у потерпевших списали деньги с банковских карт.

Пенсионерке из Ижевска и жителю Завьяловского района позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. После этого он попросил назвать их номер и код банковских карт. Владельцы сообщили. В итоге с них списали 15 тыс. рублей и 43 тыс. рублей.

Аналогично мошенники поступили с 49-летней жительницей Воткинска. С ее карты похитили более 5 тыс. рублей.

Еще одной жительнице Воткинска в соцсети пришло сообщение от знакомой с просьбой одолжить 10 тыс. рублей. Потерпевшая сумму перевела. Позднее оказалось, что подруга сообщение не посылала.

Возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 158 УК России («кража, совершенная с банковского счета»).

Отметим, всего с начала года в Удмуртии зарегистрировано более 370 заявлений о мошенничествах и почти 240 сообщений о кражах с банковских счетов.

В МВД напоминают, чтобы не стать жертвой мошенников, не сообщайте посторонним: PIN-код, CVV-код, срок действия карты, идентификатор и пароль в онлайн-банке, одноразовые пароли для проведения операций.

13:10, 22 февраля, 2019
Анна Торхова
104
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#мошенничество\n#мошенники\n#деньги\n#Завьялово

 

 

 


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