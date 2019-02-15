В Удмуртии 3-летняя девочка скатилась с горки под колеса машины

Ребенок получил травмы.

Завьялово. Удмуртия. В Удмуртии водитель сбил трёхлетнюю девочку. Об этом сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД по республике.

ДТП произошло в деревне Якшур Завьяловского района около 19:30 напротив дома №48 по улице Ленина. Ребенок скатился на тюбинге на проезжую часть, после чего «ВАЗ-21214» наехал на малышку. Девочка получила травмы.

Госавтоинспекция обращается к родителям с просьбой следить за тем, где гуляют и играют ваши дети. Не отпускайте маленьких детей на улицу одних и не оставляйте их без присмотра.

Также жителей республики просят сообщать об опасных ледяных горках или склонах по телефонам: 415-700, 415-701.