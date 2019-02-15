play
pause
  • $ 66.54 ↑
  • € 75.05 ↑

В Удмуртии 3-летняя девочка скатилась с горки под колеса машины

10:59, 15 февраля, 2019
Диана Ворончихина
10:59, 15 февраля, 2019
Диана Ворончихина
110
0
#дети\n#ДТП\n#авария\n#Удмуртия\n#новости\n#Завьялово\n#происшествие
Фото: 1 отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртии
110
0

Ребенок получил травмы.

Завьялово. Удмуртия. В Удмуртии водитель сбил трёхлетнюю девочку. Об этом сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД по республике.

ДТП произошло в деревне Якшур Завьяловского района около 19:30 напротив дома №48 по улице Ленина. Ребенок скатился на тюбинге на проезжую часть, после чего «ВАЗ-21214» наехал на малышку. Девочка получила травмы.

Госавтоинспекция обращается к родителям с просьбой следить за тем, где гуляют и играют ваши дети. Не отпускайте маленьких детей на улицу одних и не оставляйте их без присмотра.

Также жителей республики просят сообщать об опасных ледяных горках или склонах по телефонам: 415-700, 415-701.

Карта всех ДТП Удмуртии / Сусанин

Карта ДТП Удмуртии и городов Ижевска, Воткинска, Можги, Сарапула по сводкам ГИБДД, которые произошли начиная с 01 января 2018 года

10:59, 15 февраля, 2019
Диана Ворончихина
110
0
#дети\n#ДТП\n#авария\n#Удмуртия\n#новости\n#Завьялово\n#происшествие

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Интимный массаж: хозяйку одного из салонов Ижевска задержали по подозрению в сутенерстве

12:00, 08 февраля, 2019
4974

Главного следователя Удмуртии отправили работать в Рязань

4757
18:52, 08 февраля, 2019

Житель Удмуртии уснул пьяным на зимней рыбалке в 30-градусный мороз

4533
09:00, 08 февраля, 2019

Победа Елизаветы Туктамышевой на международном турнире и название нового «Терминатора»: что произошло минувшей ночью

3884
08:00, 11 февраля, 2019

Пожилую жительницу Удмуртии спасли из заснеженного дачного домика

2651
11:57, 10 февраля, 2019

Россия потребовала вернуть свой взнос в бюджет ОЗХО

14:41, 11 февраля, 2019
5604

В тесноте и обиде: СК расследует дело организаторов приюта, где обнаружили истощенных и обезвоженных стариков

1652
16:00, 08 февраля, 2019

Минус 15 кг за неделю: тающего на глазах мужчину спасли хирурги из Кемерово

1187
15:45, 12 февраля, 2019

Опекун из Подольска признала вину в гибели приемного 3-летнего сына

1153
16:54, 08 февраля, 2019

Помощника постпреда Кадырова в Крыму задержали по подозрению в вымогательстве

932
09:41, 08 февраля, 2019

Редкий суматранский тигр насмерть загрыз свою невесту в зоопарке Лондона

14:50, 09 февраля, 2019
4204

По соображениям безопасности: на Ямайке парень выиграл в лотерею и пришел за деньгами в маске «Крика»

3214
19:00, 12 февраля, 2019

Аллигатор «взял в заложницы» жительницу США

2653
15:08, 10 февраля, 2019

Британская теледива решила вживить себе импланты, имитирующие каблуки

2242
19:13, 10 февраля, 2019

Названы самые опасные для здоровья смартфоны

1498
18:03, 09 февраля, 2019