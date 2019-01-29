В Ижевске мошенник подделал документы и пытался похитить более 7 млн рублей

Возбуждено уголовное дело.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске возбудили уголовное дело в отношении неустановленного лица, подделавшего документы и пытавшегося украсть более 7 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Удмуртии.

В Ленинский районный отдел судебных приставов в отношении предприятия-должника поступило 11 исполнительных документов о взыскании задолженности по зарплате на сумму 7 млн 640 тыс. рублей. Позднее, по результатам проверки, было установлено, что предъявленные документы были подделаны.

Дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).