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В Ижевске мошенник подделал документы и пытался похитить более 7 млн рублей

14:30, 29 января, 2019
Диана Ворончихина
14:30, 29 января, 2019
Диана Ворончихина
193
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости\n#происшествие
Фото: arzik2
193
0

Возбуждено уголовное дело.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске возбудили уголовное дело в отношении неустановленного лица, подделавшего документы и пытавшегося украсть более 7 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Удмуртии.

В Ленинский районный отдел судебных приставов в отношении предприятия-должника поступило 11 исполнительных документов о взыскании задолженности по зарплате на сумму 7 млн 640 тыс. рублей. Позднее, по результатам проверки, было установлено, что предъявленные документы были подделаны.

Дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

14:30, 29 января, 2019
Диана Ворончихина
193
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости\n#происшествие

 

 

 


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