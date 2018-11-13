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Организатор «финансовой пирамиды» обманул жителей Удмуртии более чем на 40 млн рублей

14:00, 13 ноября, 2018
Диана Ворончихина
14:00, 13 ноября, 2018
Диана Ворончихина
315
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости\n#обман\n#мошенничество\n#мошенники\n#деньги\n#финансы и деньги
Фото: susanin.news
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Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Ижевск. Удмуртия. Организатора «финансовой пирамиды» в Удмуртии обвиняют в хищении более 40 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Установлено, что в 2014 году директор ООО «Удобно-Сбережения» в Ижевске организовал деятельность по привлечению людей в качестве займодавцев. При этом он обещал им ежемесячные выплаты в виде вознаграждений от 72 до 180%.

Таким образом мужчине удалось обмануть более 300 человек из Удмуртии и Пермского края.

Отметим, что обвиняемый ранее уже был судим за подобное преступление.

Организаторы «финансовой пирамиды» предъявили обвинение по части 4 статьи 159 УК России («Мошенничество»). Ему грозит лишение свободы до 10 лет.

14:00, 13 ноября, 2018
Диана Ворончихина
315
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости\n#обман\n#мошенничество\n#мошенники\n#деньги\n#финансы и деньги

 

 

 


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