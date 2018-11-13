Организатор «финансовой пирамиды» обманул жителей Удмуртии более чем на 40 млн рублей

Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Ижевск. Удмуртия. Организатора «финансовой пирамиды» в Удмуртии обвиняют в хищении более 40 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Установлено, что в 2014 году директор ООО «Удобно-Сбережения» в Ижевске организовал деятельность по привлечению людей в качестве займодавцев. При этом он обещал им ежемесячные выплаты в виде вознаграждений от 72 до 180%.

Таким образом мужчине удалось обмануть более 300 человек из Удмуртии и Пермского края.

Отметим, что обвиняемый ранее уже был судим за подобное преступление.

Организаторы «финансовой пирамиды» предъявили обвинение по части 4 статьи 159 УК России («Мошенничество»). Ему грозит лишение свободы до 10 лет.