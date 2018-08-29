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15-летняя жительница Ижевска может угодить в колонию за кражу 260 тыс рублей

17:02, 29 августа, 2018
Георгий Поветкин
17:02, 29 августа, 2018
Георгий Поветкин
366
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги\n#происшествие
Фото: vk.com/susk18
366
0

По версии следствия, обвиняемая проникла в квартиру, где жила ее подруга с родителями.

Ижевск. Удмуртия. 15-летняя жительница Ижевска может угодить в колонию на 6 лет за кражу 260 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии.

Накануне случившегося подруга обвиняемой была у нее в гостях и забыла ключи от квартиры. Зная со слов подруги, что ее родители хранят дома крупную сумму денег, обвиняемая решила воспользоваться ключами и похитить деньги.

13 июля, когда подруга с семьей уехали на дачу, девушка проникла в их квартиру, обыскала ее и обнаружила за батареей деньги, которые были приготовлены для погашения ипотеки.

«Обвиняемая забрала деньги и принесла их домой. После того, как вернувшиеся с дачи хозяева квартиры обнаружили пропажу и обратились в полицию, девушка вернула им всю сумму», - говорится в сообщении.

17:02, 29 августа, 2018
Георгий Поветкин
366
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги\n#происшествие

 

 

 


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