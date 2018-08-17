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Жительница Ижевска получала пенсию за умершую мать

09:25, 17 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
09:25, 17 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
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#Ижевск\n#Прокуратура\n#Удмуртия\n#мошенничество\n#пенсия
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Ижевчанке назначили наказание в виде 240 часов обязательных работ.

Ижевск. Удмуртия. Прокуратура Индустриального района города Ижевска поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Как сообщает прокуратура Удмуртии, женщину признали виновной в мошенничестве по статье 159 УК РФ.

Установлено, что обвиняемая, не имеющая постоянного источника дохода, не предоставила сведений в органы регистрации актов гражданского состояния о смерти своей матери и ежемесячно ежемесячно снимала с её банковской карты деньги, которые поступали от Управления Пенсионного фонда в счёт выплаты пенсии по старости.

Таким образом, с июля 2017 по январь 2018 года ижевчанка похитила путём обмана и злоупотребления доверием более 40 тыс. рублей.

По результатам рассмотрения уголовного дела подсудимой назначено наказание в виде 240 часов обязательных работ. Исковые требования Пенсионного фонда РФ в Ижевске удовлетворены в полном объёме, с подсудимой взыскан причинённый ущерб.

09:25, 17 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
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#Ижевск\n#Прокуратура\n#Удмуртия\n#мошенничество\n#пенсия

 

 

 


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