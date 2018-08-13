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В Ижевске директора компании обвинили в продаже контрафактных медицинских изделий

17:15, 13 августа, 2018
Георгий Поветкин
17:15, 13 августа, 2018
Георгий Поветкин
262
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#медицина\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги
Фото: pixabay.com
262
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Руководителю фирмы грозит до 5 лет тюрьмы и штраф в размере 2 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске директора коммерческой компанию обвинили в продаже медицинских халатов без необходимого регистрационного удостоверения. Руководителю фирмы грозит до 5 лет тюрьмы и штраф в размере 2 млн рублей, говорится в сообщении регионального СУ СКР.

Мужчина дал подчиненным указание изготавливать продукцию, затем получил в сети Интернет сведения об иногородних фирмах-производителях, имеющих регистрационные удостоверения. Упаковки в итоге снабжали этикетками с ложной информацией о производителе, а покупателям предоставляли копии оформленных на них регистрационного удостоверения и сертификата соответствия.

«В марте текущего года возглавляемая обвиняемым компания произвела и продала медицинские халаты на сумму 108,5 тыс., при их передаче покупателю представитель компании был задержан сотрудниками полиции», - говорится в сообщении Следственного управления.

Мужчину обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью, 1 статьи 238.1 УК России («Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок»).

17:15, 13 августа, 2018
Георгий Поветкин
262
0
#медицина\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги

 

 

 


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