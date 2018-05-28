Потерпевшие потеряли разные суммы: от 5 до 15 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. Злоумышленник из Курганской области обманул 13 жителей Удмуртии с помощью смс. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике, 26-летний мужчина рассылал на телефоны сообщения о том, что банковские карты абонентов заблокированы.

«Потерпевшие перезванивали по указанному в сообщении номеру телефона. Злоумышленник, представлявшийся сотрудником банка, просил их сообщить данные банковской карты и совершить ряд действий», - отмечают правоохранители.

В результате 13 человек потеряли различные суммы – от 5 до 15 тыс. рублей.

Злоумышленника удалось задержать, в настоящее время он находится в следственном изоляторе. Стражи порядка напоминают, что нельзя сообщать реквизиты карты посторонним. Для того чтобы проверить поступившую информацию о блокировании карты, необходимо позвонить в клиентскую службу поддержки банка.