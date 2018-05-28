play
pause
  • $ 61.67 ↑
  • € 72.12 ↑

Глава Малопургинского района: в Пугачево продолжается детонация боеприпасов

12:03, 28 мая, 2018
12:03, 28 мая, 2018
523
0
#Малая Пурга\n#взрыв\n#Пугачево\n#Удмуртия\n#пожар
Фото: vk.com (Сергей Юрин)
523
0

Взрывы не представляют опасности для жителей.

Пугачево. Удмуртия. Возле села Пугачево в Удмуртии продолжается детонация боеприпасов. Об этом в ходе аппаратного совещания органов госвласти сообщил глава Малопургинского района Сергей Юрин.

«Стреляет до сих пор, хлопает. Вчера было загорание. Там присутствует много наваленных высохших деревьев, которые выгорают внутри и при интенсивном ветре их снова раздувает и ближайшие боеприпасы продолжают детонировать. В ближайшие годы это будет продолжаться», - отметил руководитель района.

По его словам, взрывы не представляют опасности для жителей – разлет осколков составляет 20-30 метров, взрывная волна распространяется на 80-100 метров.

«Безопасность сейчас там осуществляет специализированная организация. Мы сейчас ведем переписку с министерством обороны, чтобы они взяли под контроль очистку территории», - подчеркнул Юрин.

Он добавил, что на территории около села остается от 2 до 4 млн взрывоопасных предметов - осколков от снарядов.

Напомним, в 2011 году произошел пожар на складе боеприпасов в селе Пугачево. Там хранилось около 5 тыс. снарядов. Вспыхнувшее пламя охватило несколько хранилищ. Из опасной зоны тогда эвакуировали более 2 тыс. человек

16 мая 2018 года из-за пала травы началась детонация разлетевшихся и не собранных боеприпасов. Из-за взрывов эвакуировали жителей военного городка, расположенного в селе. К тушению пожаров привлекли авиацию, которая завершила проливку территории 20 мая. В прошлый понедельник, 21 мая, пожар вокруг села полностью ликвидировали.

«Трещин и разрушений в последний раз, когда 16 мая были интенсивные детонации, мы не зафиксировали. Были повреждены по 2 ячейки в 2 квартирах многоквартирных домов на балконных лоджиях. <…> Со стороны министерства обороны было объявлено, что каких-то возмещений в этот раз <…> не предстоит в добровольном порядке. Только при наличии правовых оснований в рамках гражданско-правовых процессов», - пояснил Сергей Юрин, добавив, что жители пытаются воспользоваться ситуацией и получить деньги от государства.

12:03, 28 мая, 2018
523
0
#Малая Пурга\n#взрыв\n#Пугачево\n#Удмуртия\n#пожар

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Пьяный школьник в Ижевске угнал грузовик и врезался в столб

15:16, 27 мая, 2018
13676

Несколько детей отравились в кафе «Династия» Ижевска

10013
15:27, 24 мая, 2018

Председатель Верховного суда Удмуртии: вынести приговор бывшему главе рука не дрогнет

7867
15:13, 25 мая, 2018

Житель Удмуртии попытался сжечь бывшую жену

7564
14:14, 23 мая, 2018

Одиннадцать жителей Удмуртии предстанут перед судом за вымогательство

6905
12:05, 25 мая, 2018

Владимир Машков возглавил театральную школу Олега Табакова

17:45, 21 мая, 2018
3284

На Кузбассе медведь «помог» заблудившимся в тайге юношам вызвать спасателей

2921
18:20, 21 мая, 2018

Сергей Шнуров выложил в Instagram стихи о разводе с женой

2166
13:50, 26 мая, 2018

Советский режиссер Александр Аскольдов умер в Швеции

2055
16:45, 21 мая, 2018

В России начались испытания новейшего истребителя МиГ-35

2007
10:40, 25 мая, 2018

Первое видеообращение Юлии Скрипаль обеспокоило российских дипломатов

10:58, 24 мая, 2018
2161

В КНДР ликвидировали единственный полигон для испытаний ядерного оружия

1925
15:35, 24 мая, 2018

Харви Вайнштейн заплатил миллион долларов и вышел на свободу

1821
10:59, 26 мая, 2018

Названы пять лучших книг за последние полвека

1668
18:05, 27 мая, 2018

В Пханмунджоме состоялась вторая встреча глав КНДР и Южной Кореи

1625
17:38, 26 мая, 2018

Мультимедиа

Безопасный дом от «Ростелекома»

Алина Загитова в Ижевске

Удмуртия в минуту: главные новости недели

25 мая, 2018