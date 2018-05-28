Глава Малопургинского района: в Пугачево продолжается детонация боеприпасов

Взрывы не представляют опасности для жителей.

Пугачево. Удмуртия. Возле села Пугачево в Удмуртии продолжается детонация боеприпасов. Об этом в ходе аппаратного совещания органов госвласти сообщил глава Малопургинского района Сергей Юрин.

«Стреляет до сих пор, хлопает. Вчера было загорание. Там присутствует много наваленных высохших деревьев, которые выгорают внутри и при интенсивном ветре их снова раздувает и ближайшие боеприпасы продолжают детонировать. В ближайшие годы это будет продолжаться», - отметил руководитель района.

По его словам, взрывы не представляют опасности для жителей – разлет осколков составляет 20-30 метров, взрывная волна распространяется на 80-100 метров.

«Безопасность сейчас там осуществляет специализированная организация. Мы сейчас ведем переписку с министерством обороны, чтобы они взяли под контроль очистку территории», - подчеркнул Юрин.

Он добавил, что на территории около села остается от 2 до 4 млн взрывоопасных предметов - осколков от снарядов.

Напомним, в 2011 году произошел пожар на складе боеприпасов в селе Пугачево. Там хранилось около 5 тыс. снарядов. Вспыхнувшее пламя охватило несколько хранилищ. Из опасной зоны тогда эвакуировали более 2 тыс. человек

16 мая 2018 года из-за пала травы началась детонация разлетевшихся и не собранных боеприпасов. Из-за взрывов эвакуировали жителей военного городка, расположенного в селе. К тушению пожаров привлекли авиацию, которая завершила проливку территории 20 мая. В прошлый понедельник, 21 мая, пожар вокруг села полностью ликвидировали.

«Трещин и разрушений в последний раз, когда 16 мая были интенсивные детонации, мы не зафиксировали. Были повреждены по 2 ячейки в 2 квартирах многоквартирных домов на балконных лоджиях. <…> Со стороны министерства обороны было объявлено, что каких-то возмещений в этот раз <…> не предстоит в добровольном порядке. Только при наличии правовых оснований в рамках гражданско-правовых процессов», - пояснил Сергей Юрин, добавив, что жители пытаются воспользоваться ситуацией и получить деньги от государства.