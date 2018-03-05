Из-за аварии на трубопроводе более 400 жителей Каракулино остались без воды

Без холодной воды остаются 199 домов, детский сад, школа-интернат, поликлиника и котельная.

Каракулино. Удмуртия. В селе Каракулино из-за повреждения трубопровода холодного водоснабжения 402 жителя остались без воды. Авария произошла 4 марта около 12:10, сообщил на аппаратном совещании у главы региона руководитель ГУ МЧС России по Удмуртской Республике Петр Фомин.

Без холодной воды остались 199 домов, а также детский сад, школа-интернат, поликлиника и котельная.

«Оперативное водоснабжение обеспечено водозабором из колонок. 5 марта обещают полностью восстановить водоснабжение», - отметил начальник регионального ГУ МЧС.