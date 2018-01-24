Надругавшийся над девочкой житель Удмуртии проведет 13,5 года в колонии

Мужчина ранее уже был судим.

Балезино. Удмуртия. Житель Балезинского района 13,5 года проведет за решеткой за сексуальное насилие над 8-летней девочкой. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

Осужденный пришел в гости к матери ребенка. «В один из моментов он зашел в детскую комнату, где находилась девочка, и поиграл с ней мячом. Затем злоумышленник лег рядом с потерпевшей на кровать и совершил сексуальное насилие», - сообщает ведомство.

Девочка выбежала из комнаты и всё рассказала маме.

Известно, что 32-летний мужчина уже не раз был судим.