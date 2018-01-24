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      Надругавшийся над девочкой житель Удмуртии проведет 13,5 года в колонии

      16:25, 24 января, 2018
      Анна Торхова
      16:25, 24 января, 2018
      Анна Торхова
      429
      0
      #дети\n#Балезино\n#Удмуртия\n#насилие
      Фото: pixabay.com
      429
      0

      Мужчина ранее уже был судим.

      Балезино. Удмуртия. Житель Балезинского района 13,5 года проведет за решеткой за сексуальное насилие над 8-летней девочкой. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

      Осужденный пришел в гости к матери ребенка. «В один из моментов он зашел в детскую комнату, где находилась девочка, и поиграл с ней мячом. Затем злоумышленник лег рядом с потерпевшей на кровать и совершил сексуальное насилие», - сообщает ведомство.

      Девочка выбежала из комнаты и всё рассказала маме.

      Известно, что 32-летний мужчина уже не раз был судим. 

      16:25, 24 января, 2018
      Анна Торхова
      429
      0
      #дети\n#Балезино\n#Удмуртия\n#насилие

       

       

       

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