Житель Ижевска рассказал полицейским, что случайно упал на нож при сборке шкафа

Позднее правоохранители установили причастность к совершению данного преступления сына потерпевшего.
Ижевск. Удмуртия. Житель Ижевска рассказал полицейским, что случайно упал на нож во время сборки шкафа. Позднее правоохранители установили причастность к совершению преступления сына потерпевшего, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
Горожанина госпитализировали из своей квартиры по улице Сабурова. Сотрудники медучреждения сообщили об этом в полицию.
«В настоящее время в отношении молодого человека избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», - говорится в сообщении.
Также возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 111 УК России («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).