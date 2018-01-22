Житель Ижевска рассказал полицейским, что случайно упал на нож при сборке шкафа

Позднее правоохранители установили причастность к совершению данного преступления сына потерпевшего.

Ижевск. Удмуртия. Житель Ижевска рассказал полицейским, что случайно упал на нож во время сборки шкафа. Позднее правоохранители установили причастность к совершению преступления сына потерпевшего, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Горожанина госпитализировали из своей квартиры по улице Сабурова. Сотрудники медучреждения сообщили об этом в полицию.

«В настоящее время в отношении молодого человека избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», - говорится в сообщении.

Также возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 111 УК России («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).