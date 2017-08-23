Нехватку денег установили после ревизии, проведенной инкассаторской службой.

Ижевск. Удмуртия. Сотрудника ижевского банка заподозрили в присвоении почти 2 млн рублей. Как сообщает пресс-служба МВД России по Удмуртии, нехватку денег установили после ревизии, проведенной инкассаторской службой.

В совершении преступления заподозрили 30-летнего сотрудника.

«В течение месяца подозреваемый, являясь материально ответственным лицом, похитил денежные средства разными суммами на общую сумму почти 2 млн рублей», - говорится в сообщении.

В полиции не уточняют, в каком именно банке работал подозреваемый.