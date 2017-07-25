Также приставы составили 828 протоколов об административном правонарушении.

Ижевск. Удмуртия. Более 400 уголовных дел завели в Удмуртии на неплательщиков алиментов в первом полугодии 2017 года. Как сообщает пресс-служба УФССП по Удмуртии, также приставы составили 828 протоколов об административном правонарушении.

Помимо этого, за первые шесть месяцев года 525 должников привлекли к административной ответственности.

По информации приставов, в результате применения мер принудительного исполнения сотрудникам ведомства удалось добиться выплаты 11,8 млн рублей долгов. Также сотрудники управления арестовали имущество неплательщиков на 23 млн. рублей.