Задолжавший 26 млн ижевчанин лишился своего PORSCHE CAYENNE

У мужчины есть 10 дней на оплату долга.

Ижевск. Задолжавший 26 млн житель Ижевска лишился своего PORSCHE CAYENNE. Как сообщает пресс-служба УФССП по Удмуртии, у мужчины есть 10 дней, чтобы отдать долг.

«Транспортное средство арестовано и помещено на специализированную стоянку», - говорится в сообщении приставов.

Отметим, что в первом полугодии 2017 года сотрудники управления федеральной службы окончили более 11,5 тыс. исполнительных производств о взыскании задолженностей по просроченным кредитам на сумму 1,7 млрд рублей.

Большую часть, 1,5 млрд рублей, составили задолженности граждан в пользу юридических лиц.