Следователи в Ижевске начали проверки после падения двоих детей из окон

Установлено, что 4-летний мальчик и 2-летняя девочка в момент происшествия были без присмотра родителей.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске следователи начали проверки по фактам выпадения двоих детей из окон многоэтажек. Об этом сообщает следственное управления СК России по Удмуртии.

Установлено, что 17 июня вечером 4-летний мальчик с родителями был в гостях, и ребенок играл в одной из комнат квартиры без присмотра родителей. Малыш руками оперся на оконную москитную сетку, которая не выдержала его веса, и он упал с высоты 4 этажа.

Кроме того, точно такая же история произошла в тот же день около 21:00 с 2-летней девочкой, которая упала со 2 этажа.

В настоящее время дети находится в больнице.

Следователями провели осмотры места происшествия, опрошены родители пострадавших, назначены судебно-медицинские экспертизы, собран характеризующий материал в отношении родителей.

Следственное управление обращает внимание родителей на необходимость постоянного контроля за детьми. Бездействие родителей может повлечь уголовное преследование.