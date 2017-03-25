Можгинский учитель музыки надругался над тремя ученицами и убил знакомую

Мужчина предстанет перед судом.

Можга. Удмуртия. Можгинский учитель музыки предстанет перед судом за надругательство над тремя ученицами и убийством знакомой. Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики, мужчине грозит до 20 лет заключения.

В ходе расследования удалось выяснить, что 37-летний злоумышленник в 2011 году совратил несовершеннолетнюю ученицу.

«Он же в 2012 году совершал аналогичные действия в отношении другой малолетней жительницы Можгинского района», - отмечается в сообщении надзорного органа.

В том же 2012 году мужчина в учебном классе надругался над двенадцатилетней ученицей.

В сентябре 2016 года педагог поссорился со своей знакомой, после чего ударил её несколько раз металлическим прутом и сбежал. Однако позже злоумышленник вернулся и украл сумочку женщины, в которой находились 90 тыс. рублей.

Стражам порядка удалось задержать злоумышленника.