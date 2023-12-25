О здоровом питании в новогодние праздники рассказали врачи Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. О том, как сохранить здоровое пищеварение в преддверии новогодних праздников, рассказала главный внештатный диетолог Минздрава Удмуртии Ирина Белокрылова. Пресс-служба министерства поделилась её советами.

«Не голодайте целый день перед новогодним ужином. Обильное застолье после голодания создает колоссальную нагрузку на пищеварение, а это чревато развитием острых и хронических заболеваний. На праздничном столе должно быть не больше одного-двух сложных, «тяжёлых» блюд с большим количеством ингредиентов, соусов, майонеза. В процессе застолья пейте больше воды. И, конечно, ответственно подходите к выбору продуктов, обязательно проверяйте сроки годности. Больше двигайтесь и гуляйте», — отметила врач.

Помочь организму справиться с новогодним застольем помогут пищеварительные ферменты, но принимать их лучше после консультации с врачом.

Также в Минздраве напомнили, что основные принципы здорового питания включают в себя разнообразие рациона, уменьшение или исключение пищи с высоким содержанием жиров, сахара и соли, переработанного мяса и алкоголя, а также питание в соответствии с физической активностью и правильное приготовление пищи.

Неправильное питание, стрессы и вредные привычки — основная причина заболеваний органов пищеварительной системы. Чаще всего заболевания, связанные с неправильным питанием, врачи выявляют в ходе диспансеризации. Так, за 11 месяцев 2023 года в ходе профилактических мероприятий в Удмуртии диагноз «сахарный диабет» установлен 1 387 пациентам, более 86 тысяч прошедших диспансеризацию граждан страдают ожирением, более 120 тысяч — избыточной массой тела.