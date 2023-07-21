Рок-группа «Мураками» выступит на фестивале «Торговля Удмуртии» в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 22 июля проведут республиканский фестиваль «Торговля Удмуртии» (0+). Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Планируется, что благодаря фестивалю получится простимулировать развитие потребительского рынка республики, популяризировать предпринимательство в сфере торговли и общественного питания, а также поддержать культуру высокого сервиса и обслуживания потребителей.

Отмечается, что на сегодняшний день в Удмуртии работают более 12,5 тыс. предприятий торговли и общественного питания. В 2022 году регион стал единственным в ПФО, где годовая динамика — 100,4% — осталась положительной. За прошлый год оборот розничной торговли составил 310,6 млрд рублей.

Центральное мероприятие фестиваля «Торговля Удмуртии», приуроченное ко Дню работника торговли, состоится 22 июля. На территории торгового центра «Мой Порт» перед зрителями выступят творческие коллективы студии танца «Птица Феникс» (0+), народного фольклорного ансамбля «Пинал Даур» (0+), а также пройдет дефиле коллекций женской одежды (0+). Все желающие смогут проконсультироваться с визажистом и парикмахером.

Помимо этого на площадке будут работать точки торговли и общественного питания, где получится попробовать блюда от удмуртских поваров: перепечи с кровью, табани, шашлыки, корн-доги и травяные чаи. Шеф-повара ресторанов даже раскроют присутствующим секреты некоторых блюд.

Во время фестиваля горожане смогут поздравить родных и близких с профессиональным праздником на светодиодном экране торгового центра «Мой Порт». Для этого нужно отправить электронную открытку форматом 1200х600 на почту aitova_snn@mpt.udmr.ru.

В завершение праздника в 18:00 перед зрителями исполнит песни российская рок-группа «Мураками» (12+).

Больше информации о фестивале «Торговля Удмуртии» можно узнать на сайте праздника.