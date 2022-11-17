За текущий год в Перинатальном центре 1 РКБ в Ижевске родились 27 детей весом менее килограмма

Ижевск. Удмуртия. В 2022 году в Перинатальном центре Первой Республиканской клинической больницы в Ижевске выходили 27 детей весом меньше килограмма. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

Перинатальный центр Удмуртии отличается от других роддомов тем, что имеет койки реанимации новорожденных, отделение для выхаживания недоношенных детей и лечения их патологий. За текущий год там родились 392 недоношенных ребенка.

Чтобы врачи могли помочь недоношенным детям и малышам, родившимся с экстремально низкой массой тела, реанимационное отделение имеет самое современное оборудование.

«Благодаря такому оснащению выживаемость детей массой от 500 до 1000 грамм составляет 91%, а массой от 1 кг до 1,5 кг — 100%», — отметила главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава Удмуртии Елена Сахабутдинова.

В 2022 году в отделении реанимации появился генератор оксида азота, который снижает давление у недоношенных детей, чьи легкие пока не готовы самостоятельно работать. У части новорожденных, имеющих легочную гипертензию, такой аппарат является шансом на выздоровление.

В текущем году вес самого маленького новорожденного ребенка в Перинатальном центре составил 740 грамм. Сейчас он с мамой уже готовится к выписке.