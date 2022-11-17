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За текущий год в Перинатальном центре 1 РКБ в Ижевске родились 27 детей весом менее килограмма

14:36, 17 ноября, 2022
Екатерина Сентемова
журналист
За текущий год в Перинатальном центре 1 РКБ в Ижевске родились 27 детей весом менее килограмма
14:36, 17 ноября, 2022
Екатерина Сентемова
журналист
273
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#дети\n#роддом\n#вес\n#здоровье
Фото: пресс-служба Минздрава Удмуртии
273
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Вес самого маленького новорожденного ребенка составил 740 г.

Ижевск. Удмуртия. В 2022 году в Перинатальном центре Первой Республиканской клинической больницы в Ижевске выходили 27 детей весом меньше килограмма. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

Перинатальный центр Удмуртии отличается от других роддомов тем, что имеет койки реанимации новорожденных, отделение для выхаживания недоношенных детей и лечения их патологий. За текущий год там родились 392 недоношенных ребенка. 

Чтобы врачи могли помочь недоношенным детям и малышам, родившимся с экстремально низкой массой тела, реанимационное отделение имеет самое современное оборудование.

«Благодаря такому оснащению выживаемость детей массой от 500 до 1000 грамм составляет 91%, а массой от 1 кг до 1,5 кг — 100%», — отметила главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава Удмуртии Елена Сахабутдинова.

В 2022 году в отделении реанимации появился генератор оксида азота, который снижает давление у недоношенных детей, чьи легкие пока не готовы самостоятельно работать. У части новорожденных, имеющих легочную гипертензию, такой аппарат является шансом на выздоровление.

В текущем году вес самого маленького новорожденного ребенка в Перинатальном центре составил 740 грамм. Сейчас он с мамой уже готовится к выписке.

14:36, 17 ноября, 2022
Екатерина Сентемова
журналист
273
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#дети\n#роддом\n#вес\n#здоровье