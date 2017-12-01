В Ижевске пройдет всероссийская акция «Стоп, ВИЧ/СПИД»

В пятницу, 1 декабря, с 16:00 до 19:00 в торговых центрах города организуют информационные площадки.

Ижевск. Удмуртия. Всероссийская акция «Стоп, ВИЧ/СПИД» пройдет в Ижевске в пятницу, 1 декабря. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

С 16:00 до 19:00 в торговых центрах будут организованы информационные площадки. В ТРЦ «Талисман» и ТРК «Петровский» каждый желающий сможет получить консультацию по вопросам профилактики и пройти бесплатное обследование на ВИЧ-инфекцию.

Напомним, что с начала года в Удмуртии выявлено 1 049 случаев ВИЧ-инфекции, что на 14,6% больше, чем за такой же период 2016 года.