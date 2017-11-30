С начала года в Удмуртии выявили 1049 случаев ВИЧ-инфекции

Это на 14,6% больше, чем за аналогичный период 2016 года.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии на 1 ноября 2017 года выявили 1049 случаев ВИЧ-инфекции. Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, это на 14,6% больше, чем за аналогичный период 2016 года.

Стоит отметить, что показатель пораженности составляет 470,4 на 100 тыс. населения, что на 35% и 32% ниже чем в России и ПФО.

Преобладающим путем инфицирования за все годы регистрации является наркотический – 52%. Вместе с тем, среди новых случаев ВИЧ преобладает половой путь: за 10 месяцев 2017 года он составил 49,9%, а наркотический – 32,2%.

Характерная особенность последних лет развития эпидемии – увеличение среди вновь выявленных лиц старше 25 лет, которые составили в 2017 году 96,5% (2016 – 88,3%) от всех вновь выявленных. У 19% ВИЧ-позитивных пациентов, выявленных в текущем году, диагноз был установлен в поздние сроки, что отсрочило доступ к лечению и свидетельствует о том, что многие люди не проходили тестирование до появления симптомов.

В Минздраве также сообщают, что 1 декабря с 16:30 до 18:30 часов в Ижевске в ТРК «Петровский» и ТРЦ «Талисман» пройдут акции «Живи без ВИЧ/СПИДа».