На благоустраиваемой Аллее счастья в Ижевске неизвестные сломали урну и брусчатку

Ижевск. Удмуртия. Вандалы сломали урну и испортили брусчатку на Аллее счастья в Ижевске. Об этом рассказал в своих соцсетях глава Ижевска Дмитрий Чистяков.

«Не поддающиеся здравому смыслу действия наши "горожане" сотворили сегодня на новом общественном пространстве — Аллее счастья. У кого-то явно чесались руки», — написал глава города.

По данному факту будет направлено заявление в полицию.

Фото: Дмитрий Чистяков

Напомним, территорию между площадью 50 лет Октября и улицей Удмуртской начали благоустраивать весной 2024 года. Сейчас работы близятся к завершению.