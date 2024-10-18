На благоустраиваемой Аллее счастья в Ижевске неизвестные сломали урну и брусчатку

В полицию направят заявление.
Ижевск. Удмуртия. Вандалы сломали урну и испортили брусчатку на Аллее счастья в Ижевске. Об этом рассказал в своих соцсетях глава Ижевска Дмитрий Чистяков.
«Не поддающиеся здравому смыслу действия наши "горожане" сотворили сегодня на новом общественном пространстве — Аллее счастья. У кого-то явно чесались руки», — написал глава города.
По данному факту будет направлено заявление в полицию.
Фото: Дмитрий Чистяков
Напомним, территорию между площадью 50 лет Октября и улицей Удмуртской начали благоустраивать весной 2024 года. Сейчас работы близятся к завершению.