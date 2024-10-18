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На благоустраиваемой Аллее счастья в Ижевске неизвестные сломали урну и брусчатку

10:32, 18 октября, 2024
На благоустраиваемой Аллее счастья в Ижевске неизвестные сломали урну и брусчатку
10:32, 18 октября, 2024
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#вандализм\n#благоустройство
Источник фото: vk.com/d_a_chistyakov
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В полицию направят заявление.

Ижевск. Удмуртия. Вандалы сломали урну и испортили брусчатку на Аллее счастья в Ижевске. Об этом рассказал в своих соцсетях глава Ижевска Дмитрий Чистяков.

«Не поддающиеся здравому смыслу действия наши "горожане" сотворили сегодня на новом общественном пространстве — Аллее счастья. У кого-то явно чесались руки», — написал глава города.

По данному факту будет направлено заявление в полицию.

Фото: Дмитрий Чистяков

Напомним, территорию между площадью 50 лет Октября и улицей Удмуртской начали благоустраивать весной 2024 года. Сейчас работы близятся к завершению.

10:32, 18 октября, 2024
452
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#вандализм\n#благоустройство