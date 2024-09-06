На Аллее счастья в Ижевске начали высаживать молодые деревья

Ижевск. Удмуртия. На Аллее счастья, что находится у Вечного огня в Ижевске, начали высаживать молодые деревья в рамках работ по благоустройству общественного пространства. Об этом сообщил глава Ижевска Дмитрий Чистяков.

Всего на Аллее высадят 109 саженцев березы, черемухи, клена, спирея, барбариса, рябины и яблони. Также здесь организуют живые изгороди из кустарников. Для посадок выбираются наиболее подходящие места, где нет подземных коммуникаций.

«Все виды саженцев уже не раз показывали свою хорошую адаптацию в наших порой неприветливых погодных условиях. Пока они только приживаются, а уже следующей весной увидим их первое цветение. Кстати, подрядчик будет контролировать состояние деревьев в течение трёх лет. Если какие-то не приживутся, их заменят», — заверил глава города.

Благоустройство Аллеи счастья уже подходит к концу. Дмитрий Чистяков отметил, что будет обустроен тротуар, ведущий от Аллеи к Вечному огню.