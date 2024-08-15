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Улицу Чугуевского включат в план масштабного комплексного ремонт дорог центра Ижевска

16:15, 15 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Улицу Чугуевского включат в план масштабного комплексного ремонт дорог центра Ижевска
16:15, 15 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
36
0
#Ижевск\n#Дмитрий Чистяков\n#ремонт дорог
Фото: Яндекс Карты
36
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Глава города с иронией отметил, что она скоро станет «такой же легендарной, как проезд Копровый».

Ижевск. Удмуртия. Улицу Чугуевского в Ижевске запланировали капитально отремонтировать. Об этом в ходе прямого эфира в соцсетях рассказал глава города Дмитрий Чистяков.

«За 2025-2026 годы мы должны принципиально изменить центральный квадрат города. С комплексным подходом. То, что мы себе напланировали, это нечто грандиозное. Начинаем с улицы Удмуртской — дорога, тротуары, газоны, освещение, «зелёнка». Это будет примером того, как мы в последующем будем работать на остальных улицах», — сказал мэр.

Он отметил, что капремонт Удмуртской от Ленина до Кирова будет включать и ремонт подземного перехода у УдГУ.

«Мы его обязательно сделаем. Это неизбежно. Мы это вплетём в комплекс благоустройства всей улицы и будем ремонтировать», — подчеркнул Дмитрий Чистяков.

Также комплексный ремонт в планах на 2025-2027 годы охватит в последствии улицу Карла Маркса от ул. Чугуевского, саму улицу Чугуевского.

«Масса по ней вопросов. Она у нас скоро такая же легендарная будет, как проезд Копровый. Будем её также старательно делать. Важная улица», — отметил градоначальник.

Капитальный ремонт ждёт и Южную набережную до улицы Телегина.

16:15, 15 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
36
0
#Ижевск\n#Дмитрий Чистяков\n#ремонт дорог