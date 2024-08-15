Улицу Чугуевского включат в план масштабного комплексного ремонт дорог центра Ижевска

Ижевск. Удмуртия. Улицу Чугуевского в Ижевске запланировали капитально отремонтировать. Об этом в ходе прямого эфира в соцсетях рассказал глава города Дмитрий Чистяков.

«За 2025-2026 годы мы должны принципиально изменить центральный квадрат города. С комплексным подходом. То, что мы себе напланировали, это нечто грандиозное. Начинаем с улицы Удмуртской — дорога, тротуары, газоны, освещение, «зелёнка». Это будет примером того, как мы в последующем будем работать на остальных улицах», — сказал мэр.

Он отметил, что капремонт Удмуртской от Ленина до Кирова будет включать и ремонт подземного перехода у УдГУ.

«Мы его обязательно сделаем. Это неизбежно. Мы это вплетём в комплекс благоустройства всей улицы и будем ремонтировать», — подчеркнул Дмитрий Чистяков.

Также комплексный ремонт в планах на 2025-2027 годы охватит в последствии улицу Карла Маркса от ул. Чугуевского, саму улицу Чугуевского.

«Масса по ней вопросов. Она у нас скоро такая же легендарная будет, как проезд Копровый. Будем её также старательно делать. Важная улица», — отметил градоначальник.

Капитальный ремонт ждёт и Южную набережную до улицы Телегина.