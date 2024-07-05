Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Время альтернативной энергии Лонгрид Праздник для всей семьи Лонгрид БУММАШ - заводской бум Лонгрид

В июле в Ижевске составили четыре протокола из-за купания людей в неположенных местах

10:20, 05 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В июле в Ижевске составили четыре протокола из-за купания людей в неположенных местах
10:20, 05 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
164
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Ижевский пруд\n#плавание\n#нарушения\n#штрафы
Фото: пресс-служба администрации Ижевска
164
0

Нарушителям грозят штрафы до 2 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. Сотрудники административной инспекции Ижевска ежедневно проводят рейды по местам несанкционированного купания. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

К проверкам присоединяются представители правоохранительных органов. Они проводят разъяснительную работу, а также составляют протоколы об административном правонарушении, если люди заходят в воду, несмотря на запрет. 

Жителям Ижевска напоминают, что в городе есть только одно официально разрешенное место отдыха у воды — городской пляж. Здесь оборудованы места для отдыха и подвижных игр. Но вода в пруду не получила положительное эпидемиологическое заключение от санитарных врачей и может быть опасна для здоровья. Поэтому купаться в водоёме не рекомендуется. 

Ведущий юрисконсульт юридического отдела административной инспекции Ижевска Олеся Чуверова рассказала, что часто люди выбирают для отдыха необорудованные места. Таким образом, риск получить травму возрастает. 

«Отмечу, что среди купающихся также много подростков. Они приходят к воде без родителей и часто не понимают всю возможную серьезность последствий. С детьми и их родителями мы проводим профилактические беседы», — прокомментировала Олеся Чуверова. 

В первую неделю июля во время рейдов было составлено 4 протокола об административном правонарушении. Нарушителям грозит штраф до 2 тыс. рублей.  

10:20, 05 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
164
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Ижевский пруд\n#плавание\n#нарушения\n#штрафы