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В Малопургинском районе 8 га сельскохозяйственного участка оказались завалены навозом

17:40, 27 июня, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В Малопургинском районе 8 га сельскохозяйственного участка оказались завалены навозом
17:40, 27 июня, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
44
0
#Малая Пурга\n#Удмуртия\n#сельское хозяйство\n#нарушения
Фото: unsplash.com (Gary Walker-Jones)
44
0

Специалисты отобрали пробы почвы, чтобы установить степень её загрязнения.

Малая Пурга. Удмуртия. В Малопургинском районе Удмуртии плодородный слой почвы на участке сельскохозяйственного назначения оказался перекрыт  навозом. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю. 

Ранее в управление поступило обращение с доводами о складировании навоза в Малопургинском районе. 20 июня сотрудники Россельхознадзора выехали на место и обследовали территорию площадью 113,85 га. Было установлено, что на возвышенной части территории на площади чуть больше 8 га складируется жидкая фракция навоза крупного рогатого скота. Навоз был частично окружен навалами земли. 

По данным Единого государственного реестра недвижимости, этой землёй владеет СПК «Родина». Кооператив получил уведомление, что данные вещества относятся к побочным продуктам животноводства. Соответственно, при обращении с такими продуктами организация должна не допускать загрязнения окружающей среды и её компонентов. 

Чтобы установить степень загрязнения почвы, специалисты отобрали образцы. 26 июня СПК «Родина» объявили предостережение о недопущении нарушения обязательных требований земельного законодательства. 

17:40, 27 июня, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
44
0
#Малая Пурга\n#Удмуртия\n#сельское хозяйство\n#нарушения