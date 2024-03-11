Около 100 000 кубометров снега вывезли с зон подтопления в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. Около 100 тысяч кубометров снега вывезли с зон подтопления в Ижевске. Как рассказал в соцсетях глава города Дмитрий Чистяков, в первую очередь это территории Ленинского и Первомайского районов, где чаще всего весной скапливается много воды.

«На прошлой неделе состоялись командно-штабные учения, где проводилась отработка действий по ликвидации последствий паводка. К быстрому реагированию на нештатные ситуации в Ижевске готовы 156 человек личного состава и 65 единиц техники», — написал градоначальник.

По его словам, дорожники приступили к вскрытию водопропускных труб и водоотводных канав. Бригады уже работают на улицах Революционная, Герцена, Жечева, Комбинатная. До конца марта планируют отработать все намеченные участки.

«Прошу и жителей предпринять все меры, чтобы сохранить своё имущество. Территорию у дома и водоотводные канавы очистить от скопившегося за зиму мусора. А там, где это необходимо, соорудить препятствия для прохода воды», — подчеркнул Дмитрий Чистяков.