Отопительный сезон в Воткинске начнется с 25 сентября

Воткинск. Удмуртия. Тепло в дома Воткинска начнет поступать с 25 сентября. Об этом сообщает пресс-служба администрации Воткинска.

Постановление о начале отопительного сезона подписал глава города Алексей Заметаев.

Для начала у отоплению подключат в больницах, детских садах и школах. После этого батареи заработают в жилых домах.

Жителям Воткинска сообщают, что тепло не сразу поступит во всех здания. график подключения домов к отоплению можно узнать в своей управляющей компании.

Напомним, что отопительный сезон уже стартовал в Ижевске и Глазове.