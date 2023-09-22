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Отопительный сезон в Воткинске начнется с 25 сентября

13:32, 22 сентября, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Отопительный сезон в Воткинске начнется с 25 сентября
13:32, 22 сентября, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
76
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#отопление
Фото: elements.envato.com (TDyuvbanova)
76
0

Здания будут подключать к отоплению поэтапно.

Воткинск. Удмуртия. Тепло в дома Воткинска начнет поступать с 25 сентября. Об этом сообщает пресс-служба администрации Воткинска. 

Постановление о начале отопительного сезона подписал глава города Алексей Заметаев. 

Для начала у отоплению подключат в больницах, детских садах и школах. После этого батареи заработают в жилых домах.

Жителям Воткинска сообщают, что тепло не сразу поступит во всех здания. график подключения домов к отоплению можно узнать в своей управляющей компании.

Напомним, что отопительный сезон уже стартовал в Ижевске и Глазове.  

13:32, 22 сентября, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
76
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#отопление