В Ижевске 22 июня мощные прожекторы подсветят скульптуру Неизвестного солдата и монумент «Навеки с Россией»

Дополнительное освещение включат в День памяти и скорби.

Ижевск. Удмуртия. Ижевск поучаствует во всероссийской акции «Лучи Победы» и подсветит скульптуру Неизвестного солдата и монумент «Навеки с Россией». Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Мероприятие проходит в День памяти и скорби. В 2020 году во всех городах-героях, городах воинской славы и городах трудовой доблести нашей страны включили мощные прожекторы. По задумке, они частично повторяют историческую праздничную иллюминацию, украсившую Москву в 1945 году.

22 июня 2021 года Ижевск – город трудовой доблести тоже присоединится к этой масштабной акции.

В 23:00 около Вечного огня в Сквере Победы отключат уличное освещение, подсветку памятника и 15 лучей прожекторов осветят скульптуру Неизвестного солдата.

Около монумента «Навеки с Россией» 10 прожекторов направят на памятник и в небо над городским прудом.