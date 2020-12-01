Там, где рельеф не позволит использовать брусчатку, уложат асфальт.

Ижевск. Удмуртия. Тротуары в Ижевске планируют делать из брусчатки. Об этом 1 декабря на пресс-завтраке с журналистами рассказал глава города Олег Бемкметьев.

Мэр подчеркнул, что из-за особенностей рельефа местности все 100% тротуаров, попавших в список ремонта на следующий год, покрыть брусчаткой не получится. Особенно это касается районов частного сектора. Кроме того, если вблизи нового объекта ранее дорожки заасфальтированы, на вновь строящихся тротуарах будут применять этот же материал. При этом при формировании технического задания на брусчатое покрытие одно из требований, которое будет применяться, нескользящая поверхность плитки.

В 2021 году в Ижевске стартует проект «Пешеходный Ижевск», инициированный Председателем Городской думы Ижевска Фаритом Губаевым. «Этот проект предусматривает максимальное вовлечение горожан в разработку списка тротуаров, и мы постарались отработать с горожанами этот список. Более 500 различных предложений прозвучало от горожан всех районов по тем тротуарам, которые в первую очередь необходимо отремонтировать», - рассказал глава.

Столице региона уже подтверждено финансирование из республиканского бюджета на 2021 год в размере 100 миллионов рублей.

Напомним, в 2020 году в Ижевске отремонтировано 50 тротуаров – 20 объектов по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и 30 штук – по региональной программе ремонта тротуаров.