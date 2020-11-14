9 участков дорог отремонтируют в 2021 году в Ижевске по нацпроекту БКАД

На эти цели столица получит 200 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске определили участки дорог, которые отремонтируют в следующем году по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса Удмуртской Республики со ссылкой на радио «Комсомольская правда-Ижевск», в эфире котороо выступил глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

В связи с тем, что 2021 год объявлен главой Удмуртии Годом села, сельские территории и райцентры получат больший объем финансирования. Значительный объем средств направят на ремонт дорог Завьяловского района.

До конца года пройдут торги по определению подрядчика в Ижевске. Столица получит на ремонт полотна 200 млн рублей.

Изначально в согласованный с общественниками список вошли 7 объектов:

- улица Ворошилова от улицы Автозаводской до улицы 9-е Января;

- улица Нижняя от улицы Кирова до улицы 7-я Подлесная;

- улица Максима Горького, от Бородина до Ленина;

- улица Красная от Советской до Ленина;

- улица Ленина от улицы Максима Горького до улицы Красной;

- улица Восточная от Промышленной до Краева;

- улица Революционная от улицы 40 лет ВЛКСМ до улицы Чугуевского.

Дополнительно в перечень попадут еще два участка – по улице Совхозной и переулку Спартаковскому.

Отметим, что в Ижевске продолжится ремонт тротуаров по проекту «Пешеходный Ижевск». Из регионального бюджета на эти цели будет выделено 100 млн рублей. С тротуарами определятся до конца года.

В Миндортрансе напоминают, что программа рассчитана на 5 лет. При формировании списков учитывается состояние асфальта, близость к соцобъектам, трафик. На 2021 год строительство новых тротуаров не предусмотрено.