Трамваи седьмого маршрута в Ижевске начнут ездить по вечерам

Жителям города советуют пораньше приходить на остановку.



Ижевск. Удмуртия. Движение трамваев маршрута №7 и троллейбусов маршрута №14 изменилось с 1 сентября в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ.



Так, седьмой маршрут начнет ходить вечером ежедневно, а четырнадцатый — каждый день в «межпиковый» промежуток. Из-за нового расписания незначительно изменится привычное время прибытия общественного транспорта. В пресс-службе советуют пораньше приходить на остановку.

Посмотреть график движения всех трамваев и троллейбусов можно на странице ИжГЭТ «Вконтакте».





